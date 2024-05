Paralimpiade di Parigi 2024 | svelati i due portabandiera

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo quelli olimpici tocca a loro Dopo iolimpici, in vista di, sono stati resi noti i dueche rappresenteranno l’Italia allain Francia, in partenza il 28 agosto. Si tratta della sprinter e campionessa della velocità, Ambra Sabatini e del ciclista Luca Mazzone. A prendere la decisione, oggi, 9 maggio, la Giunta del Comitato Italiano Paralimpico su proposta del Presidente del CIP Luca Pancalli. Luca Mazzone e Ambra Sabatini riceveranno, il prossimo 13 giugno, il Tricolore direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pugliese di Terlizzi, in provincia di Bari, classe 1971, Luca Mazzone è uno dei più grandi atleti nella storia del movimento paralimpico italiano. In carrozzina per un tuffo dall’età di 19 anni, Mazzone si ...