Family business forum - Marzadori musicista | Felice di essere qui con Fondazione Monzino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lecco, 09 mag. – (Adnkronos) – "Sono moltodiqui con Antoniodi, unache dà molto ai giovani e ai giovani musicisti e che punta a portare la musica anche a chi non è". Lo dice Laura, Primo violino del teatro Alla Scala, presente aldi Lecco, nella sede della Camera di commercio. "La musica è un'arte universale e fondamentale per la crescita dell'individuo: sonoda quando avevo 3 anni e la mia famiglia mi ha sostenuto tantissimo in questo percorso".

In occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale del tumore ovarico , torna Follow the Pink, l’iniziativa della Fondazione Ieo-Monzino dedicata alle donne per diffondere la cultura della prevenzione. E per sostenere la Ricerca dello IEO sui tumori ...

Moncada (Esselunga) e l’editore Rossi indagati per finanziamento illecito nell’inchiesta di Genova. Signorini non risponde al gip - Moncada (Esselunga) e l’editore Rossi indagati per finanziamento illecito nell’inchiesta di Genova. Signorini non risponde al gip - L’inchiesta della procura di Genova segue diversi filoni che continuano a emergere di giorno in giorno. L’ultimo riguarda il consigliere di amministrazione di Esselunga, Francesco Moncada, e l’editore ...

Guerra e pressioni spostano gli equilibri commerciali. Gli Usa scalzano la Cina come primo partner della Germania - Guerra e pressioni spostano gli equilibri commerciali. Gli Usa scalzano la Cina come primo partner della Germania - La Cina allo stato non è più il primo partner commerciale della Germania. Nei primi tre mesi del 2024 il primo posto è stato preso dagli Stati Uniti, con un valore complessivo degli scambi salito a 63 ...

