Enrico Ianniello, chi è Vincenzo Nappi di «Un Passo Dal Cielo»: biografia e compagna (Di giovedì 30 marzo 2023) Enrico Ianniello è nato a Caserta il 15 novembre 1970, sotto il segno zodiacale dello scorpione. Il suo account Instagram ufficiale è @EnricoIannielloofficial. Enrico Ianniello si è diplomato al I.T.I.S. «F. Giordani» di Caserta, ma poi ha deciso di intraprendere la carriera da attore, studiando presso la Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman. La sua formazione, gli ha permesso di esordire sul palcoscenico teatrale e di interpretare e poi successivamente anche dirigere anche molti spettacoli. Carriera di Enrico Ianniello: dal teatro alle fiction Enrico Ianniello è un attore. Dopo aver debuttato nello spettacolo «Sabato, domenica e lunedì», (regia di Paolo Sorrentino) ha calcato il palcoscenico per molti ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 marzo 2023)è nato a Caserta il 15 novembre 1970, sotto il segno zodiacale dello scorpione. Il suo account Instagram ufficiale è @official.si è diplomato al I.T.I.S. «F. Giordani» di Caserta, ma poi ha deciso di intraprendere la carriera da attore, studiando presso la Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman. La sua formazione, gli ha permesso di esordire sul palcoscenico teatrale e di interpretare e poi successivamente anche dirigere anche molti spettacoli. Carriera di: dal teatro alle fictionè un attore. Dopo aver debuttato nello spettacolo «Sabato, domenica e lunedì», (regia di Paolo Sorrentino) ha calcato il palcoscenico per molti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : RT @Raiofficialnews: 'In #UnPassoDalCielo7 ritroviamo Vincenzo alle prese con i suoi amori, con il vicino di casa Huber e con la new entry… - Raiofficialnews : 'In #UnPassoDalCielo7 ritroviamo Vincenzo alle prese con i suoi amori, con il vicino di casa Huber e con la new ent… - infoitcultura : Enrico Ianniello, artista per caso: 'Volevo farmi prete. Poi andai a studiare alla Bottega di Gassman' - Angelapalmas2 : RT @passodalcielo7: Siete pronti a scoprire tutti i segreti della nuova casa di Vincenzo Nappi? Insieme ad Enrico Ianniello curioseremo nel… - Angelapalmas2 : RT @passodalcielo7: Siete pronti a scoprire tutti i segreti della nuova casa di Vincenzo Nappi? Insieme ad Enrico Ianniello curioseremo nel… -