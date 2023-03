Strage di Nashville, la bodycam dei poliziotti riprende lo scontro a fuoco con il killer Audrey Hale (Di mercoledì 29 marzo 2023) La polizia di Nashville ha diffuso il video della sparatoria avvenuta con l'autore della Strage alla Covenant School. Nel filmato, girato dalla telecamere di uno degli agenti intervenuti sul posto, mostra due poliziotti che raggiungono la donna 28enne al secondo piano e le dicono di fermarsi e lasciare le armi. Audrey Hale però non esegue e viene uccisa dagli agenti Rex Engelbert e Michael Collazzo. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2023/03/29/news/Nashville lo psichiatra esperto di mass shooting unazione suicida che scatta dopo che sono cadute tutte le inibizioni-12726018/">LEGGI L'ARTICOLO - Nashville, lo psichiatra esperto di mass shooting: “Un’azione suicida che scatta dopo che sono cadute tutte le inibizioni”</a> Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 marzo 2023) La polizia diha diffuso il video della sparatoria avvenuta con l'autore dellaalla Covenant School. Nel filmato, girato dalla telecamere di uno degli agenti intervenuti sul posto, mostra dueche raggiungono la donna 28enne al secondo piano e le dicono di fermarsi e lasciare le armi.però non esegue e viene uccisa dagli agenti Rex Engelbert e Michael Collazzo. LEGGI L'ARTICOLO -, lo psichiatra esperto di mass shooting: “Un’azione suicida che scatta dopo che sono cadute tutte le inibizioni”

