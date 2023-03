Sanzioni: facciamo due conti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mi sono addormentato l’anno scorso leggendo l’intervista in cui Enrico Letta diceva che in pochi giorni l’economia russa sarebbe andata in default. Mi sono svegliato solo adesso. Che è successo?Manlio Defilippivia email Gentile lettore, apprezzo il suo umorismo. Quell’intervista è una delle pagine più esilaranti nel libro delle comiche di Letta, il mago Otelma della politica. Disse: “Le Sanzioni sono durissime e in qualche giorno porteranno la Russia al collasso. Gli effetti stanno arrivando”. Era il 5 marzo 2022 e gli effetti sono arrivati, però sull’economia europea. Nel 2022 l’Ue ha contratto il suo Pil del 2,5%, la strasanzionata Russia del 2,1%. L’inflazione nell’Ue è all’8,6% (in Polonia al 18,4%), in Russia al 4%. Il rublo in un anno ha segnato il maggiore incremento storico di una moneta, tanto che la Banca centrale russa è intervenuta per temperarne la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mi sono addormentato l’anno scorso leggendo l’intervista in cui Enrico Letta diceva che in pochi giorni l’economia russa sarebbe andata in default. Mi sono svegliato solo adesso. Che è successo?Manlio Defilippivia email Gentile lettore, apprezzo il suo umorismo. Quell’intervista è una delle pagine più esilaranti nel libro delle comiche di Letta, il mago Otelma della politica. Disse: “Lesono durissime e in qualche giorno porteranno la Russia al collasso. Gli effetti stanno arrivando”. Era il 5 marzo 2022 e gli effetti sono arrivati, però sull’economia europea. Nel 2022 l’Ue ha contratto il suo Pil del 2,5%, la strasanzionata Russia del 2,1%. L’inflazione nell’Ue è all’8,6% (in Polonia al 18,4%), in Russia al 4%. Il rublo in un anno ha segnato il maggiore incremento storico di una moneta, tanto che la Banca centrale russa è intervenuta per temperarne la ...

