Mezzo pesante rimane in bilico sulla curva - circolazione bloccata

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roccalbegna (Grosseto), 8 maggio 2024 – E’ rimasto pericolosamente inclinato con le ruote gemellari fuori dalla carreggiata: l’incidente ha coinvolto uncarico di 250 quintali di cippato che nel tardo pomeriggio di martedì è rimasto bloccato a Roccalbegna,strada provinciale 160 Amiatina. Ilsi è trovato in difficoltà nell’affrontare unae si è inclinato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso che, con l'ausilio della autogrù della sede centrale di Grosseto, hanno rimesso in carreggiata ilpermettendo il ripristino della, rimastaper circa un'ora, e regolata dai carabinieri.

