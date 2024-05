Lutto a Civitanova | morto l’architetto Olivio Recchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Addio al. Aveva 74 anni. Professionista conosciutissimo dove aveva firmato molti progetti, anche di restauro, e noto anche come politico. E’ stato infatti un esponente del partito socialista locale e si affacciò nell’amministrazione cittadina nel giugno del 1983 quando dalle elezioni amministrative uscì una giunta che aveva come sindaco Lamberto Diomedi e conassessore insieme, tra gli altri, a Ivo Costamagna e ai compianti Universo Ripari, Sergio Belleggia, Pietro Emili. Tornò a ricoprire il ruolo di assessore dopo le elezioni del 1990, quando diventa sindaco Augusto Frinconi e resta in carica fino al giugno del 1993, anno in cui si conclude la sue esperienza nell’amministrazione comunale. Per certi versi era anche la memoria storica della ...