Daniele Petrucci muore in un incidente stradale Lo sconforto dei colleghi Sempre stato eccezionale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 – La sua auto è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata e senza alcun controllo è andata a schiantarsi contro un albero che si trova a bordo strada. E’ morto così, ieri sera,, amministratore delegato di Opera Laboratori, che ha sede a Firenze e che si occupa di gestione museale, marketing territoriale e produzione di mostre., 49 anni, lascia una moglie e una figlia di soli 17 anni. Probabilmente èun malore a far perdere il controllo dell’auto ache stava viaggiando da Certaldo in direzione di Castelfiorentino. Un impatto micidiale, che non ha lasciato scampo all’uomo. L’mortale è avvenuto intorno alle 19,30 in via Ciurini, lungo il vecchio tracciato della strada regionale 429, all’altezza della ...