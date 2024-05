Le prossime gare Promozione - Corridonia e Trodica ai playoff Appignanese e Aurora Treia a caccia della salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nel fine settimana in campo per disputare le partite die playout. Eccellenza. Domenica alle 16.30 si giocherà la finaletra Castelfidardo e Urbino. Alla stessa ora sarà dato il fischio d’inizio dei playout: Jesina-Monturano e Montegiorgio-Sangiustese.. Sabato si giocheranno alle 16.30 le semifinali. Girone A: Moie Vallesina-S. Orso; Portuali Ancona-Biagio Nazzaro. Girone B: Atletico Centobuchi-(a Martinsicuro); Vigor Castelfidardo-. Playout. Girone B.(alle 16.30). Prima categoria. Sono in programma sabato alle 16 ledi semifinale per il titolo regionale: Lunano-Sassoferrato (ore 15.30); Azzurra San Benedetto-Settempeda (al ...