(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ilha invitato la comunitàa prevenire un "genocidio" adopo la presa da parte di Israele del valico di Gaza. Lo riporta il Guardian. In una dichiarlo Stato del Golfo, che ha mediato tra Israele e il gruppo militante Hamas, ha lanciato un appello "per un'per evitare che la città venga invasa e venga commesso un crimine di genocidio".

