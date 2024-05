Vuelle - tempi rapidi per presidente e Cda L’assemblea del consorzio ratificherà le cariche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) The day after è già dietro le spalle. La retrocessione brucia sulla pelle e lascia il segno, così come lo hanno lasciato altri momenti difficili attraversati da questa società tanto amata dai pesaresi. Ma il club invia segnali di vita importanti a una tifoseria ancora scottata, ma vogliosa di ricominciare. Con un comunicato ufficiale diramato ieri all’ora di pranzo, ladà l’idea di un cambio di passo importante rispetto al passato, quello cioè di una maggior apertura verso l’esterno per tenere informati i suoi fans su quello che sta succedendo e sui prossimi passi da fare, con diversi cambiamenti in atto. "La Victoria Libertas Pesaro comunica di aver già avviato l’iter dei passaggi e delle attività societarie necessarie alla definizione – inbrevi – della nuova governance che sarà chiamata a disegnare la nuova struttura organizzativa e ...