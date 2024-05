Ucraina - Russia lancia attacco massiccio Ira Zelensky | Putin nazista

New York, 7 mag. (Adnkronos) – “L’aggressione mossa dalla Federazione Russa all’ Ucraina contraddice le ragioni fondanti dell’Onu ed è ancora più grave in quanto proveniente da uno dei Paesi su cui ricadono maggiori responsabilità nella comunità ...

Il servizi o di sicurezza ucraino Sbu ha arrestato due funzionari della sicurezza interna di Kiev , coinvolti in un complotto per assassinare il presidente del Paese, Volodymyr Zelensky , e altri funzionari governativi. Il complotto sarebbe stato ...

“Io lavoro per la pace, la Russia ha aggredito e scatenato una guerra. Sicuramente non accetterò mai che qualcuno mandi un soldato italiano a morire in Ucraina, perché il 2024 deve essere l’anno della pace”. Così il ministro delle Infrastrutture e ...