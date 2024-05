Covid - Astrazeneca ritira il vaccino in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) - Ilcontro ildiè statoto inildopo che l'azienda ha riconosciuto per la prima volta che Vaxzevria può causare trombosi come raro effetto collaterale e pericoloso. E' quanto riporta il quotidiano britannico 'The Telegraph'. Il gigante farmaceutico ha annunciato che ilè statoto dal mercato per "motivi commerciali". Ha inoltre dichiarato che non viene più prodotto o fornito, essendo stato sostituito da vaccini aggiornati che combattono nuove varianti. La richiesta di ritiro delè stata presentata il 5 marzo ed è entrata in vigore il 7 maggio. Ilnon può più essere utilizzato nell'Unione Europea in seguito alla decisione ...