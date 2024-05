I precedenti sono col Picchio | cinque successi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ascoli e Pisa si ritroveranno una di fronte all’altra per la decima volta in B, ma venerdì sera la posta in palio sarà davvero altissima per i bianconeri. In ballo ci sarà la possibilità di salvare la propria pelle. Neigià andati in archivio al Del Duca in cadetteria il bilancio complessivo parla di 9 occasioni in cuiarrivate 5 vittorie del, un pareggio e 3 sconfitte. Dopo alcuni scontri in massima serie - impossibile non ricordare la magia in rovesciata dell’ex Meco Agostini con le scarpette di Diego Maradona nella gara in casa del 22 novembre ‘87 (2-2) - l’inizio della contesa in cadetteria risale alla stagione 1992-93 quando la formazione di Cacciatori uscì sconfitta tra le mura amiche per 2-1. A passare avanti attorno alla mezz’ora del primo tempo furono i toscani con il vantaggio di Rocco. Il pari del ...