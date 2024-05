Borsa | l' Europa si conferma positiva - Milano gira a -0,4%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le Borse europee sino positive mentresi indebolisce ein calo (Ftse Mib -0,4%) con le vendite su Campari (-1,49%) , Saipem (-1,44%), Stellantis (-1,3) e Ferrari (-1,2%). Dimezza poi il rialzo Leonardo che segna un +1,6%. Lo spread tra Btp e Bund resta su quota 134 punti con il rendimento del decennale stabile al 3,77%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre un quarto di punto con i titoli legati ai beni di prima necessita, gli industriali e il farmaceutici in evidenza. Parigi resta la migliore con un +0,6%. Francoforte segna un +0,3% e Londra un +0,41%. Sul fronte del commodity il prezzo del gas cede del 2,66% a 30,24 euro al megawattora. Flessione anche per il petrolio con il wti a 77,3 dollari (-1,3%) e il brent a 82,1 dollari (-1,25%) Per il cambi l'euro è debole sul dollaro con cui ...