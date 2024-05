Mamma Day - Federcasalinghe anticipa temi giornata G7 Donne

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’Associazione Nazionale “Obiettivo Famiglia/” hato durante l’incontro di questa mattina, per l’apertura dell’iniziativaDay, idelladel G7 delle, attraverso le parole di Gianni Rosas dell’ILO, Organizzazione Internazionale del Lavoro Nazioni Unite, che ha ricordato come leitaliane svolgano il 74% del lavoro di cura non retribuito. Il valore economico di questa attività è pari a 557 miliardi di Euro ed equivale al 34,4% del PIL italiano. Questo impegno ha un impatto sulle loro prospettive occupazionali e seppur fondamentale per il benessere umano e per l’economia rimane invisibile e non riconosciuto. I Gruppi di lavoro previsti durante questo appuntamento sono composti da esperti, e approfondiscono ...

