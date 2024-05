A Brera È Primavera | dal 10 al 12 maggio la prima edizione del nuovo festival di Milano

(Di mercoledì 8 maggio 2024)– È tutto pronto per ladel"A", l’appuntamento più giovane della città del panorama culturale, in programma da venerdì 10 a domenica 12, dalle 18 alle 20.30, e la domenica anche all’ora del brunch, dalle 12.30 alle 15. Il format è quello di una piattaforma culturale diffusa, riservata ai giovani che vogliono intraprendere la carriera artistica, realizzata grazie al sostegno di St-Germain, l’Iconico liquore francese prodotto con 100% fiori di sambuco freschi, ideato e prodotto da Beit Events con la direzione artistica di Franco Mussida (tra i fondatori della Premiata Forneria Marconi) e Claudio Zucca e la collaborazione degli enti di alta formazione Cpm Music Institute e Accademia del Comico e il patrocinio del Comune di ...

