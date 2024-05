Bambie Thug - Eurovision 2024 | il make up pro Palestina che ha dovuto cancellare

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Che il trucco non serva solo a sublimare un viso o enfatizzare colori e lineamenti di un volto, è sempre più evidente. Soprattutto tra le nuove generazioni che utilizzano ilup per lanciare i proprio messaggi (personali e politici), anche su TikTok. L’ultima manifestazione di questo tipo arriva dal palco dell’Song Contesta Malmö, in Svezia. E dal volto (e dalle gambe) della cantante irlandese. Ilup composto di simboli, realizzati nell’antica lingua Ogham, era portatore di un messaggio politico. Per questo, gli organizzatori del concorso canoro dell’European Broadcasting Union, le hanno ordinato di modificarlo, come riferisce thejournal.ie. ...

