Vasto incendio a Bolzano - in fiamme l’Alpitronic Evacuata una scuol - chiuso lo spazio aereo sulla città

Vasto incendio a Bolzano, in fiamme un’azienda - Vasto incendio a bolzano, in fiamme un’azienda - bolzano, 8 mag. (askanews) – Un vasto incendio è divampato in via di Mezzo ai Piani a bolzano, sulla città si è levata un’enorme colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolza ...

Bolzano, vasto incendio di un'azienda elettronica: evacuata una scuola e chiuso lo spazio aereo - bolzano, vasto incendio di un'azienda elettronica: evacuata una scuola e chiuso lo spazio aereo - A bolzano è in fiamme l'intero stabilimento dell'Alpitronic, leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche, in via di Mezzo ai Piani. Il rogo è scoppiato in una zona nella quale… Leggi ...

Incendio a Bolzano, brucia stabilimento Alpitronic (che produce colonnine di ricarica per auto elettriche): chiuso lo spazio aereo - incendio a bolzano, brucia stabilimento Alpitronic (che produce colonnine di ricarica per auto elettriche): chiuso lo spazio aereo - Un grande incendio è scoppiato verso le 9.15 a bolzano nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. Un' enorme colonna di fumo si è alzata sulla città. Sul posto si stanno recando ...