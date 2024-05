AstraZeneca | Provoca delle trombosi Vaccino anti-Covid ritirato

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha fatto un annuncio ufficiale,in tutto il mondo il, questa è la motivazione: "Puòrerare". Ma quel prodotto era stato somministrato a milioni di persone anche in Italia, in particolare era servito per "proteggere" tutto il personale sanitario e gli agenti di polizia, tra i primissimi a sottoporsi all'iniezione. L'azienda farmaceutica - riporta Rai News - ha aggiunto che procederà al ritiroautorizzazioni all'immissione in commercio del Vaxzevria in Europa.giustifica la sua decisione parlando di un "eccedenza di vaccini aggiornati disponibili". Segui su affaritaliani.it

