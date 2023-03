Napoli, verso il Milan: le possibili scelte di Spalletti (Di mercoledì 29 marzo 2023) È cominciata la preparazione degli azzurri di Luciano Spalletti in vista del big match di domenica 2 aprile contro il Milan di Pioli. Il dominio del Napoli in campionato può essere ribadito ulteriormente, motivo per il quale il tecnico vuole avere a disposizione tutti i suoi giocatori nella migliore condizione possibile, tolti i calciatori che sono stati impegnati con le loro nazionali. Kvaratskhelia ed Osimhen – @livephotosport All’allenamento della squadra si sono aggiunti Lozano e Zielinski: per il primo pronto il solito ballottaggio sulla fascia destra con Politano per completare il tridente offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia. Il polacco invece si dovrebbe sistemare titolare nel centrocampo assieme a Lobotka ed Anguissa, con Elmas destinato a dar manforte a gara in corso. Hirving Lozano, Napoli – ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 29 marzo 2023) È cominciata la preparazione degli azzurri di Lucianoin vista del big match di domenica 2 aprile contro ildi Pioli. Il dominio delin campionato può essere ribadito ulteriormente, motivo per il quale il tecnico vuole avere a disposizione tutti i suoi giocatori nella migliore condizione possibile, tolti i calciatori che sono stati impegnati con le loro nazionali. Kvaratskhelia ed Osimhen – @livephotosport All’allenamento della squadra si sono aggiunti Lozano e Zielinski: per il primo pronto il solito ballottaggio sulla fascia destra con Politano per completare il tridente offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia. Il polacco invece si dovrebbe sistemare titolare nel centrocampo assieme a Lobotka ed Anguissa, con Elmas destinato a dar manforte a gara in corso. Hirving Lozano,– ...

