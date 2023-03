Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - DavidinoDadde : La #Malpezzi come #Marcucci sono incazzati #Guerini è polemico dice che è stata una forzatura #Zanda anche lui molt… -

Con un Pd spostato a sinistra e con Forza Italia così in difficoltà, si apre un grande spazio politico", aggiungeAncora più netto e più, se possibile, Andrea. Sulla propria pagina Facebook, l'esponente toscano ha pubblicato un commento che assomiglia, e non poco, ad un addio. 'La segretaria del ...Secondo, "ha vinto si la Schlein ma con lei tanti capi corrente, diciamo quasi tutti. Il fatto paradossale è che Bonaccini sia passato come quello che riuniva le vecchie consorterie, quando ...

Marcucci (Pd) critico con Schlein: “Esclude i liberaldemocratici, si apre un grande spazio” Globalist.it

L'ex senatore dem: "Dalla neosegretaria Schlein un messaggio inequivocabile per i liberaldemocratici nel partito" ...Marcucci:«La segretaria del Pd Elly Schlein, attraverso la scelta dei capigruppo, ha mandato un messaggio inequivocabile. Per i riformisti e ancor più per i liberaldemocratici nel PD non c'è spazio, s ...