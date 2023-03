Mancini e l’Italia: è davvero finita? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Potrebbe essere già finito l’ idillio tra Roberto Mancini e l’Italia. Voci sempre più insistenti parlano di imminenti dimissioni da parte del ct con tre anni di anticipo. Per la sua sostituzione torna di moda il nome di Antonio Conte, che riapproderebbe sulla panchina azzurra dopo sette anni. Mancini E l’Italia: SEPARAZIONE IMMINENTE? Non sembra esserci più sintonia tra le parti. Nonostante la conquista dell’Europeo nel 2021, la mancata qualificazione ai Mondiali in QAtar, e soprattutto le critiche ricevute per la sconfitta contro l’Inghilterra e la vittoria assai poco convincente a Malta, pare abbiano portato il ct a rivedere la sua posizione in azzurro. Oltrettutto, lui stesso non ha mai nascosto la volontà di ritornare ad allenare un club cinque anni dopo la sua ultima esperienza allo Zenit San Pietroburgo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Potrebbe essere già finito l’ idillio tra Roberto. Voci sempre più insistenti parlano di imminenti dimissioni da parte del ct con tre anni di anticipo. Per la sua sostituzione torna di moda il nome di Antonio Conte, che riapproderebbe sulla panchina azzurra dopo sette anni.: SEPARAZIONE IMMINENTE? Non sembra esserci più sintonia tra le parti. Nonostante la conquista dell’Europeo nel 2021, la mancata qualificazione ai Mondiali in QAtar, e soprattutto le critiche ricevute per la sconfitta contro l’Inghilterra e la vittoria assai poco convincente a Malta, pare abbiano portato il ct a rivedere la sua posizione in azzurro. Oltrettutto, lui stesso non ha mai nascosto la volontà di ritornare ad allenare un club cinque anni dopo la sua ultima esperienza allo Zenit San Pietroburgo. ...

