In Campidoglio camera ardente per l'ultimo saluto a Gianni Minà (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è aperta in Campidoglio, a Roma, la camera ardente per il giornalista Gianni Minà, scomparso a 84 anni. Presenti i familiari, la moglie Loredana Macchietti, le figlie Marianna, la più grande, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è aperta in, a Roma, laper il giornalista, scomparso a 84 anni. Presenti i familiari, la moglie Loredana Macchietti, le figlie Marianna, la più grande, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Camera ardente per Gianni Minà, morto lunedì dopo una breve malattia, è stata aperta in Campidoglio. #ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'arrivo del feretro di Gianni Minà alla camera ardente in Campidoglio #ANSA… - LAbbate7 : Ma vi pare normale che per Gianni Minà si faccia la camera ardente in Campidoglio? - thexeon81 : Gianni Minà, la camera ardente in Campidoglio: 'Un protagonista del Novecento' - ChiranAngelgela : RT @localteamtv: Camera ardente di Gianni Minà in Campidoglio: l'arrivo del feretro #gianniminà #cameraardente #localteam -