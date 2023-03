Il principe Harry (ancora) contro la famiglia: «Mi hanno hackerato il telefono e a corte lo sapevano» (Di mercoledì 29 marzo 2023) La testimonianza al processo contro Associated Newspapers critica la politica di silenzio dell'Istituzione nei confronti dei tabloid e accusa il Palazzo di avergli nascosto il fatto di essere sorvegliato dai giornalisti, che definisce «criminali». Al suo fianco, altri volti noti che come lui affermano di essere stati vittime di atti illeciti, da Elton John a Elizabeth Hurley Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 marzo 2023) La testimonianza al processoAssociated Newspapers critica la politica di silenzio dell'Istituzione nei confronti dei tabloid e accusa il Palazzo di avergli nascosto il fatto di essere sorvegliato dai giornalisti, che definisce «criminali». Al suo fianco, altri volti noti che come lui affermano di essere stati vittime di atti illeciti, da Elton John a Elizabeth Hurley

