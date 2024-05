Dove vedere in tv Italia-Svezia - orario amichevole volley femminile | programma 9 maggi - streaming

(Di giovedì 9 maggio 2024) Oggi giovedì 9o (ore 19.00) si giocadi. Si scende in campo al PalaBianca di Piacenza per il secondo confronto tra le due squadre nell’arco di ventiquattro ore: dopo il successo ottenuto ieri sera dalle azzurre a Novara, le ragazze del CT Julio Velasco sfideranno nuovamente le scandinave in quello che sarà l’ultimo atto prima dell’avventura in Nations League. Si muovono i passi verso un’intensa estate che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 19.00 A guidare l’saranno soprattutto l’opposto Ekaterina Antropova, la schiacciatrice Caterina Bosetti, la centrale Anna Danesi (nuova ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Svezia. Con due amichevole in due giorni, ieri a Novara e oggi a Piacenza, contro le ...

Italia – Svezia 3-0 nel primo test-match: cronaca e risultato - Italia – Svezia 3-0 nel primo test-match: cronaca e risultato - Per la nazionale italiana femminile nel match di esordio con il ritorno sulla panchina azzurra di Julio Velasco, affiancato da Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi ...