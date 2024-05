Basket Altro ko per il Versilia Arcidosso passa di misura

(Di giovedì 9 maggio 2024) Altra sconfitta per ilnella penultima giornata del girone playoff di Terza Divisione maschile. E con questo, fanno 4 ko nelle 5 gare fin qui disputate: l’unica squadra battuta dai pietrasantini delle tre avversarie proposte dal calendario (in un girone che comunque ha sei squadre ai nastri di partenza) è la grossetana, strapazzata nel fortino di casa delle Tommasi. E proprio i maremmani erano l’avversario di giornata del, che stavolta però ha dovuto affrontare la lunga trasferta in provincia di Grosseto. La partita è stata molto più combattuta rispetto all’andata, e sfortunatamente per i neroarancio – che forse hanno peccato di un pizzico di cinismo nei momenti decisivi – la vittoria ha sorriso ai padroni di casa, che all’ultima sirena erano avanti di un solo possesso (56-54). ...

