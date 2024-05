Ternana - record di tifosi al seguito E ci sarà il maxischermo al Liberati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pullman, pulmini e automobili per essere al fianco delle Fere al "Garilli". E unal "" per vivere tutti insieme anche a Terni un venerdì sera fondamentale, con razionali speranze e inevitabile pathos. Le combinazioni possibili per la zona-salvezza sono 81, ma il fatto che una vittoria garantirebbe come minimo i playout e che la permanenza diretta in categoria si materializzerebbe se al tempo stesso lo Spezia non dovesse battere il Venezia, ha generato una situazione insperata fino all’immediata vigilia di-Catanzaro. Dunque, non c’erano dubbi sul fatto che domani a Piacenza per la sfida con la Feralpisalò laavrebbe potuto contare su un grande supporto, vedistagionale dial. La collocazione della gara, ...

