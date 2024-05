Robur - un progetto molto ambizioso Sarà potenziamento in ogni settore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Archiviata la stagione in casa Siena si inizia a pensare al futuro, tecnico e societario. Le conferme del ds Simone Guerri e di mister Lamberto Magrini fanno presagire almeno sulla carta la costruzione di una rosa competitiva per stare in alto nella consapevolezza che la D è un campionato estremamente più difficile dell’Eccellenza come insegnano i casi di Livorno e Grosseto. Le confermi di Bianchi, Lollo e Galligani unite a quelleprobabili di Masini, Boccardi, Achy e Cavallari (solo per citarne alcuni), vanno nella direzione di una rosa importante anche se per altre firme di volti vecchi e nuovi ci vorrà qualche altra settimana. Sicuramente per strutturarsi nel gradino immediatamente sotto al professionismo c’è bisogno anche di una serie di figure professionali anche per l’organigramma societario considerando che ciil ...