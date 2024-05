Marco Manfrinati | Mio suocero mi ha aggredito con una mazza da golf - così l' ho colpito Ma io stavo andando a costituirmi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Faccia a faccia trae il gip di Varese dopo l?arresto per il tentato omicidio della ex moglie Lavinia Limido e per l?omicidio dell?exFabio...

Varese – Ha ammesso di avere colpito al volto con un coltello la ex moglie, sfregiandola. Poi avrebbe voluto allontanarsi per costituirsi in questura a Varese. Si è difeso, sostenendo di avere sferrato le coltellate mortali all'ex suocero nel ...

"Il mio obiettivo era la mia ex, mio suocero si è messo in mezzo e l'ho accoltellato": è quanto ha detto durante l'interrogatorio Marco Manfrinati , l'uomo accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver accoltellato mortalmente il ...

Sfregia l'ex a Varese e uccide il padre di lei, il papà dell'assassino: "Non è mai stato violento" - Sfregia l'ex a Varese e uccide il padre di lei, il papà dell'assassino: "Non è mai stato violento" - L'uomo a "Pomeriggio Cinque": "Non devo chiedere scusa alla famiglia, non ho fatto nulla" Non crede di dover chiedere scusa il padre di marco manfrinati, il 40enne che a Varese ha sfregiato l'ex mogli ...

Marco Manfrinati, ex moglie sfregiata e suocero ucciso/ La suocera: “Voleva colpire me. Avevamo denunciato” - marco manfrinati, ex moglie sfregiata e suocero ucciso/ La suocera: “Voleva colpire me. Avevamo denunciato” - marco manfrinati ha ucciso l'ex suocero e stregiato la ex moglie. La suocera, Marta, racconta: "Voleva uccidere me. Dopo l'omicidio mi ha chiesto..." ...