Atletica Nel campionato interprovinciale Uisp Marina sugli scudi Oro per Dafne Loretelli Bene Beatrice Menconi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Gradino più alto del podio perdellache al(Massa e Carrara, Pisa, Livorno, Lucca) disulla pista di Colle Salvetti ha conquistato il primo posto nel salto in alto, categoria Ragazze, con la misura di 1,34 metri.anche l’altra atleta carrareseche seppure con una ridotta preparazione, con l’asticella a 1,15 metri ha migliorato il proprio personale che era di 1,10 metri. Giornata piovosa, con molto vento e freddo, con i giudici costretti a interrompere più volte la gara a causa delle condizioni meteo. Allenate dal tecnico Mauro Fantoni (che ha formato molti atleti campioni italiani in diverse discipline) ...

Arezzo , 6 maggio 2024 – Un oro, un argento e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo nella prima prova regionale del Campionato di Società Allievi . La manifestazione di Campi Bisenzio ha visto confrontarsi atleti e atlete del biennio 2007-2008 di ...

Prima prova regionale del campionato di società Allievi. Atletica Prato sorride. Maggio da record - Prima prova regionale del campionato di società Allievi. atletica Prato sorride. Maggio da record - atletica Prato sugli scudi anche a maggio. Ottimi risultati nella prima prova regionale del campionato di società Allievi, nei campionati toscani di staffette 4x100 e 4x400 e in alcune gare di contorn ...

Calcio – Anzio, l’amarezza del presidente Rizzaro: “Siamo stati abbandonati dalle istituzioni” - Calcio – Anzio, l’amarezza del presidente Rizzaro: “Siamo stati abbandonati dalle istituzioni” - Alle porte dello spareggio per la salvezza contro il Gladiator, il presidente dell'Anzio Calcio Franco Rizzaro sulla pagina facebook del club parla di questo determinante match ma soprattutto mette a ...

Motociclismo. Enrico Garino, prima pilota poi fondatore di una scuola di motocross - Motociclismo. Enrico Garino, prima pilota poi fondatore di una scuola di motocross - Boano Jarno, che si è aggiudicato alcuni campionati italiani tra Cadetti ... che prevedeva allenamenti in palestra per la preparazione atletica e prove in moto sulle piste dei dintorni”. Chiusa anche ...