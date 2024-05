L’Olympia Athletic Team vince l’oro più bello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) È un momento d’oro per. La società bresciana, che abbina con passione inesauribile attività sportiva per atleti normodotati e paralimpici, è stata ricevuta alla Camera dei Deputati, dove è stata premiata per l’impegno profuso in tutti questi anni per la valorizzazione dell’inclusione attraverso lo sport. Dopo le emozioni vissute a Roma, una spedizione del sodalizio guidato dal presidente Andrea Boroni si è recata a Fano per partecipare al Campionato Italiano paralimpico di mezza maratona. Una competizione di indubbia caratura che ha riservato aluna nuova, grande soddisfazione, con la conquista di due medaglie d’oro grazie a Nicola Rocca e Giovanni Pili D’Ottavio, che hanno vinto il titolo tricolore rispettivamente nella categoria T46 e T12. "La grande famiglia di Olympia – è ...