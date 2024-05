Eccellenza - intanto sarà presentato il tecnico Massimo Macelloni Ponsacc - scatta il memorial Bruno Gasperini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Con due giornate in anticipo alla fine del campionato, il presidente dei Mobilieri Valerio Sisti, aveva annunciato che la categoria dell’che la squadra giocherà la stagione prossimauna rivincita non solo per il leader dei rossoblu ma anche per gli sportivi locali. "Le parole sono importanti" ha detto il celebre regista Moretti, ed i fatti, possiamo aggiungere, lo sono di più. Il presidente sta mantenendo le sue intenzioni addirittura bruciando i tempi confermando che vuole: "ricreare uno staff sia per la prima squadra squadra che per il settore giovanile che ci permetta di avere soddisfazioni che la città dio merita". Appena il tempo di chiudere la triste pagina della serie D con l’ultima gara di domenica scorsa e due importanti iniziative sono programmate al Comunale. Si parte con la presentazione del nuovo ...