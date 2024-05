A che ora Sonego-Lajovic oggi e dove vederlo in tv | programma ATP Roma 2024 - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per Lorenzodebutto in sessione serale al Foro Italico di. Il torinese, che agli Internazionali d’Italia raggiunse la semifinale in un 2021 da urlo, sfiderà all’esordio quello stesso serbo Dusanche, due anni prima, gli negò la semifinale a Montecarlo. Dopo quella prima volta, però, a vincere è sempre stato l’italiano, che così conduce per 3-1 nei precedenti. Stavolta è il Centrale dell’impianto capitolino a mettere in scena una sfida particolarmente accesa, utile aanche per riuscire a togliersi di dosso una buona parte dei problemi che lo hanno caratterizzato in questo inizio di. Non che a, Barcellona a parte, sia andata tanto meglio: a parte quella semifinale più di due match nello stesso torneo ancora non li ha vinti. ATP ...