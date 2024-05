Poliziotto accoltellato nella notte | è grave L' aggressore 37enne stordito col taser - aveva copito una donna alla testa con una pietra

Milano, poliziotto accoltellato gravemente da un 37enne marocchino alla stazione di Lambrate: operato d'urgenza - Milano, poliziotto accoltellato gravemente da un 37enne marocchino alla stazione di Lambrate: operato d'urgenza - Sangue e paura a Milano. Un poliziotto è stato accoltellato in modo grave Intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate. La Polizia è intervenuta per un uomo che ...

Grave poliziotto accoltellato a Milano - Grave poliziotto accoltellato a Milano - Un poliziotto è stato accoltellato in modo grave Intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate a Milano. La Polizia è intervenuta per un uomo che stava lanciando pietre contro i treni ...

Poliziotto accoltellato a Milano: è ricoverato in gravi condizioni - poliziotto accoltellato a Milano: è ricoverato in gravi condizioni - Prima la chiamata per un intervento a Lambrate, dove in uomo lanciava sassi contro i trani e aveva già colpito alla testa una donna. Quindi il tentativo di sedare la situazione col taser e poi i tre f ...