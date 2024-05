Serie A2 - che scintille fra Cantù e Cividale Campo squalificato ai lombard - Lamb out 2 turni

(Di giovedì 9 maggio 2024)si prende anche gara-2 dei quarti di finale playoff ma il clima è agrodolce. Dopo la vittoria conper 84-67 di martedì è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che hail PalaDesio per una giornata per: "Per invasione deldi gioco a fine gara da parte di più persone che stazionavano all’interno del tunnel degli spogliatoi, una delle quali provocava e cercava di venire a contatto con un atleta della squadra ospite, fatto che non degenerava per l’intervento di alcuni tesserati che impedivano il contatto diretto". Il club dovrà commutare tutto in una multa. Doron, play dei friulani, è statoa sua volta per due giornate, dunque dovrà restare a guardare nella già decisiva gara-3. Clima pesante per le altree. ...

Serie A2, che scintille fra Cantù e Cividale. Campo squalificato ai lombardi, Lamb out 2 turni - Serie A2, che scintille fra Cantù e cividale. Campo squalificato ai lombardi, Lamb out 2 turni - Doron Lamb squalificato. Altri team lombardi in difficoltà nei playoff. Cantù si prende anche gara-2 dei quarti di finale playoff ma il clima è agrodolce. Dopo la vittoria con cividale per 84-67 di ...

A2 - Cividale, rigettato il reclamo per la squalifica di Doron Lamb: salta G3 - A2 - cividale, rigettato il reclamo per la squalifica di Doron Lamb: salta G3 - La UEB Gesteco cividale informa che, in merito alla squalifica per due gare comminata a Doron Lamb, la Corte Sportiva d’Appello ha rigettato il reclamo presentato tempestivamente dalla società ducale ...

Nota di Cividale: rigettato il ricorso per la squalifica di Lamb - Nota di cividale: rigettato il ricorso per la squalifica di Lamb - La UEB Gesteco cividale informa che, in merito alla squalifica per due gare comminata a Doron Lamb, la Corte Sportiva d’Appello ha rigettato il reclamo ...