NOTIZIARIO Ultime sedute al Giusy Conti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ultimi giorni di lavoro per la prima squadra che da venerdì di fatto andrà in vacanza. All’indomani della sconfitta maturata in casa della Juventus Next Gen gli amaranto si sono ritrovati ieri pomeriggio sul campodi Rigutino. Una sgambata e nulla più per la truppa di Paolo Indiani che oggi osserverà un turno di riposo. Venerdì ultimo appuntamento e poi scatterà il rompete le righe per tutti componenti della rosa. Molti sono i calciatori legati da accordi pluriennali per i quali si parlerà di eventuali permanenze o meno, altri come Mawuli, Coccia e Renzi invece ci sarà salvo accordi diversi il rientro presso i rispettivi club di appartenenza. Per Trombini, il rientro a casa a torino, sarà positicipato di qualche giorno visto che il calciatore sarà premiato dal Quartiere di Porta Santo Spirito con il Cavallino d’Oro, come miglior calciatore ...