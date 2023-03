Nuovo decreto da 5 miliardi contro il caro-bollette: cosa cambia (Di martedì 28 marzo 2023) Nella riunione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. «Le misure a sostegno di famiglie e imprese contro caro energia sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell'andamento dei prezzi dell'energia, sia dell'obiettivo di favorire il risparmio energetico», si legge in una nota del Mef. In particolare si parla di Iva ridotta sul gas, bonus sociale e credito d'imposta al 45% fino al 30 giugno. Per il gas (non per la luce) nel dl è confermata nel ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Nella riunione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato ilcon misure a sostegno di famiglie e impreseile interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9di euro. «Le misure a sostegno di famiglie e impreseenergia sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell'andamento dei prezzi dell'energia, sia dell'obiettivo di favorire il risparmio energetico», si legge in una nota del Mef. In particolare si parla di Iva ridotta sul gas, bonus sociale e credito d'imposta al 45% fino al 30 giugno. Per il gas (non per la luce) nel dl è confermata nel ...

