"Non è quello che avete visto". UeD, Federico Nicotera e Carola: lei parla un mese dopo la scelta (Di martedì 28 marzo 2023) Il loro percorso dentro lo studio di Uomini e Donne è finito da quasi un mese eppure gli occhi di tutti continuano ad essere puntati su Federico Nicotera e Carola. Nei giorni scorsi la coppia era stata attaccata da alcuni fan che si chiedevano come fosse possibile che una neo coppia 2 "non avesse voglia di stare insieme". Tutto era nato dopo alcuni scatti che Carola aveva pubblicato in discoteca mentre era in compagnia di un'amica. Era bastato una foto per scatenare una valanga di commenti. "dopo 7 mesi di programma , dopo "non ce La faccio più a stare qui dentro" penso che se due persone si vogliono e si amano veramente dopo 7 mesi di uscite di un'ora non riescono a stare lontani , specialmente all'inizio che ci dovrebbe essere ...

