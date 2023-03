Duemila lavoratori in nero nei cantieri navali veneziani | “Pagati meno di 7 euro l’ora”

Leggi su tpi

(Di martedì 28 marzo 2023) Paghe da fame e “contratti” irregolari: la Guardia di Finanza ha scoperto diversia Venezia in cui circa 2milanon erano inquadrati secondo legge, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura. Operai sfruttati come manodopera a basso costo, spesso privati dei più elementari diritti sanciti dai contratti collettivi. In particolare è stata posta sotto la lente degli inquirenti la situazione di 383, costretti – spiegano gli investigatori – ad accettare, per il loro stato di bisogno, condizioni di lavoro molto sfavorevoli e con una paga oraria inferiore ai 7. Principalmente cittadini bengalesi o provenienti dall’Estpa, percepivano una paga oraria forfettaria basata su quanto tempo trascorrevano effettivamente nel ...