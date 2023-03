Cartabianca | ospiti stasera | 28 marzo 2023

(Di martedì 28 marzo 2023) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 21, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata, in particolare, le manovre del Governo, la nuova opposizione e la guerra in Ucraina.di oggi, 28Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Nichi Vendola; Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera; Dario Nardella, Sindaco di Firenze – Partito Democratico; Silvia Sardone, Lega; Luisella Costamagna, giornalista; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Ilaria D’Amico, giornalista; Mario Tozzi, geologo e conduttore ...

