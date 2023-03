Biasin: «Inzaghi? Spero rimanga all’Inter! Sostituto? Dico De Zerbi!» (Di martedì 28 marzo 2023) Biasin difende Inzaghi dalle critiche e traccia un bilancio positivo del suo percorso all’Inter. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, fa il nome di De Zerbi come eventuale Sostituto. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Microfono Aperto”. BILANCIO – Fabrizio Biasin si dice speranzoso sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter, valutando positivamente la sua avventura in nerazzurro. Così il giornalista nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «La mia speranza è che ci sia ancora Inzaghi perché questo significherebbe aver terminato questa stagione all’altezza. Con tutti i limiti che può avere, lui è in corsa ancora su tutti i fronti. Mi auguro che riesca a concludere bene, in modo da poter dire, il prossimo anno, che l’allenatore è sempre lo stesso. ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023)difendedalle critiche e traccia un bilancio positivo del suo percorso all’Inter. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, fa il nome di De Zerbi come eventuale. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Microfono Aperto”. BILANCIO – Fabriziosi dice speranzoso sul futuro di Simoneall’Inter, valutando positivamente la sua avventura in nerazzurro. Così il giornalista nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «La mia speranza è che ci sia ancoraperché questo significherebbe aver terminato questa stagione all’altezza. Con tutti i limiti che può avere, lui è in corsa ancora su tutti i fronti. Mi auguro che riesca a concludere bene, in modo da poter dire, il prossimo anno, che l’allenatore è sempre lo stesso. ...

