Piega ‘Blowout’ per capelli lunghi | l’ispirazione anni ’90 stile Friends per la primavera

Pensiamo, per esempio, all'asciugatura(o blowdry ), in stile anni '90 nel segno del ...tagli capelli lunghi pari sono acconciati preferibilmente con styling mosso oppure asciugati con...Via libera ai tagli di capelli lunghi 2023 ispirati agli anni '70, convoluminosa e leggera. A prescindere dalle lunghezze, il trend dell'anno è la frangia , in ogni sua variante e ...Infine, per i prossimi mesi del 2023 torna anche la, ovvero un capello molto lungo e voluminoso creata con una semplice spazzola e il phon. Una vera chicca per sfoggiare una femminilità ...