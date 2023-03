Foggia, la grandine distrugge il campo di tulipani: il video del coltivatore in lacrime (Di lunedì 27 marzo 2023) La grandine si abbatte impietosa sui tulipani distruggendoli inesorabilmente e Giuseppe Savino, imprenditore che in quel campo a Foggia ha investito tempo e denaro, piange a singhiozzo e dice: "Sta grandinando, i tulipani non ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più". È quanto si vede in un video realizzato e pubblicato sui social dallo stesso imprenditore, che sta commuovendo il web. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 marzo 2023) Lasi abbatte impietosa suindoli inesorabilmente e Giuseppe Savino, imprenditore che in quelha investito tempo e denaro, piange a singhiozzo e dice: "Sta grandinando, inon ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più". È quanto si vede in unrealizzato e pubblicato sui social dallo stesso imprenditore, che sta commuovendo il web.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : La grandine abbatte i tulipani e il coltivatore foggiano scoppia in lacrime: «È finita, non ci sono più» - Skyblue1926 : RT @La7tv: #intanto 'Sta grandinando, i tulipani non ci sono più. È finita' A Foggia la grandine distrugge i tulipani, le lacrime dell'imp… - SkyTG24 : Foggia, la grandine distrugge il campo di tulipani: il video del coltivatore in lacrime - mariatroiano1 : Giuseppe mi piange il cuore il tuo lavoro la tua passione conosco la fatica ed il tuo amore per quello che fai. I b… - craxzti : La grandine abbatte i tulipani e il coltivatore foggiano scoppia in lacrime: «È finita, non ci sono più» -