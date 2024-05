ATP Roma - Rafael Nadal vince in rimonta contro Zizou Bergs e conquista la vittoria n 70 nella Città Eterna

Tennis, Internazionali di Roma, Medvedev: "Sto bene, bello essere qui da campione" - Tennis, Internazionali di roma, Medvedev: "Sto bene, bello essere qui da campione" - "Tornare a roma da campione è bello. Ho buone sensazioni se ripenso alle foto di me con la coppa". Lo ha detto Daniil Medvedev in conferenza stampa dagli Internazionali di roma. "Vediamo dopo Madrid s ...

Tennis: Nadal thru to second round in Rome - Veteran Spanish star Rafa nadal is through to the second round of the Italian Open after coming from behind to beat 24-year-old Belgian Zizou Bergs in three sets Thursday. 22-time slam winner nadal, ...

Sinner, il tennista azzurro è il volto della nuova campagna Gucci - Jannik Sinner torna protagonista nel mondo della moda. Il campione azzurro è stato scelto come testimonial della nuova campagna Gucci.