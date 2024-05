Napoli - occhio al baby talento Doué del Rennes per sostituire Lindstrom Tmw

(Di giovedì 9 maggio 2024) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, ilsta sondando due profili dalla Francia perJesper. Ilmonitora Akliouche e ilIl danese è stato l’acquisto più costoso del mercato estivo degli azzurri, 25 milioni. Ma sarà probabilmente ceduto già dopo un anno. Ha avuto poche occasioni per dimostrare le sue qualità, ma già nel match contro l’Udinese in cui è partito titolare al posto di Kvaratskhelia ha dimostrato di non essere all’altezza di quel valore di mercato. Tra i calciatori monitorati dal club azzurro c’è Maghnes Akliouche del Monaco, classe 2002 con 7 gol segnati quest’anno. La sua valutazione è intorno ai 20/25 milioni. Dopo l’esperienza, però, ilpotrebbe anche ...

Giovanni Manna potrebbe portare al Napoli Dean Huijsen , il talentuoso difensore olandese classe 2005 di proprietà della Juventus e in prestito alla Roma. Il Napoli studia il colpo Dean Huijsen per rinforzare la difesa in vista della prossima ...

Una tranquilla serata di festa ha rischiato di trasformarsi in una tragedia a seguito di una scena di violenza estrema avvenuta a Cremano ( Napoli ), nel Parco Urbano di Via Aldo Moro. Durante le celebrazioni per la festa del patrono locale, San ...

Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato da un marocchino a Lambrate: operato, resta gravissimo - Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato da un marocchino a Lambrate: operato, resta gravissimo - Il vice ispettore 35enne Christian Di Martino, che è stato accoltellato per tre volte alla schiena alla stazione di Lambrate a Milano da un 37enne, è in gravissime ...

Festa della mamma al Policlinco della Federico II: evento per le famiglie dei bimbi prematuri - Festa della mamma al Policlinco della Federico II: evento per le famiglie dei bimbi prematuri - La Festa della Mamma a napoli arriva prima, per celebrare i vent’anni dell'Associazione Soccorso Rosa Azzurro ONLUS. “Prematuro”, come i neonati che l’associazione sostiene, l’evento si svolgerà sabat ...

L'Under 15 di Lega Pro vince per 4-3: i baby del Napoli al campo Kennedy - L'Under 15 di Lega Pro vince per 4-3: i baby del napoli al campo Kennedy - La rappresentativa di Lega Pro U15 ha battuto per 4-3 i pari età del napoli in una partita giocata sul campo del centro sportivo Kennedy. I giovani talenti della Serie C NOW, guidati ...