Internazionali d’Italia - Nadal al secondo turno

Rafael Nadal al secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia in corso a al Foro Italico di Roma. Il 37enne spagnolo, vincitore in 10 edizioni del torneo capitolino, soffre contro il belga Zizou Bergs, numero 108 del ranking Atp, e si impone per 4-6, 6-3, 6-4.

“Sono contento, era una partita importante per me, anche se non ho giocato granché bene. Nel primo set avevo anche iniziato nel modo giusto, ma sul 3-1 ho giocato molto male quel game. Poi la situazione è migliorata, ma devo alzare notevolmente il ...

