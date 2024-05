Il fratello di Emanuela a valanga | il mistero della cassa e i messaggi whatsapp

Emanuela Orlandi , il fratello Pietro a Cusano TV: “La pista di Londra si è arenata” . Ecco le dichiarazioni andate in onda a “Crimini e Criminologia” Caso Emanuela Orlandi . Il fratello Pietro a Cusano Italia TV: “La pista di Londra si è arenata ...

Una lettera anonima sul caso Emanuela Orlandi è stata recapitata alla redazione del Tgr Lazio . Per l'autore, probabilmente un mitomane, il mistero della scomparsa ruoterebbe intorno all'ordine dei gesuiti

Da quasi 41 anni non si hanno più notizie certe di Emanuela Orlandi, la 15enne di cui si sono perse le tracce a Roma nel 1983. Il fratello Pietro combatte da allora per sapere la verità sulle sorti della sorella e ancora oggi riesce a far sentire ...