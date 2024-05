Nadal non molla mai - batte Bergs in rimonta e vola al secondo turno degli Internazionali di Roma | sfiderà Hurkacz

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Rafaaldi, in quella che sarà la sua ultima avventura sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista spagnolo ha infatti battuto inil belga Zizou, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 . Il mancino di Manacor ha trovato nel ventiquattrenne un avversario ostico, che con personalità ha lottato nel primo set rispondendo colpo su colpo, con break nei momenti decisivi per rispondere alla classe del trentasettenne spagnolo ed ex numero uno del mondo. Nel primo parziale la svolta è stata nel nono game, proprio quandoè riuscito a strappare la battuta a, con il belga che è andato a servire per il ...

