Sicurezza stradale - Cia Due Mari suona la carica | Vogliamo chiarezza sul futuro delle nostre strade provinciali

(Di giovedì 9 maggio 2024) Taranto. «Eravamo preoccupati perché i lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale 13, tra Castellaneta e Castellanetana, per diverse settimane si sono fermati. Lo siamo tuttora ma apprendiamo di buon grado, dai social network, che le attività ora sono finalmente ripartite». Lo ha dichiarato l’area Duedi Cia Agricoltori Italiani di Puglia, da sempre sentinella del territorio ionico, in particolar modo sul pezzo per ciò che concerne la viabilitàa tutela del comparto agricolo. «Al netto di miracoli – ha chiarito la Cia – il cantiere della sp13 non chiuderà entro la data indicata sulla cartellonistica e per questo, con l’estate ormai alle porte, la nostra preoccupazione cresce a dismisura. Parliamo dell’unica arteria percorribile tra quelle che collegano il centro abitato di Castellaneta alla ...

Incidente mortale sulla Statale 106 a Castellaneta: proseguono i lavori di ripristino della strada - Incidente mortale sulla Statale 106 a castellaneta: proseguono i lavori di ripristino della strada - Gli operai stanno proseguendo nelle operazioni di ripristino del tratto della Statale 106 Ionica, all'altezza di castellaneta Marina (Taranto ... Il personale del Pissta (Pronto Intervento sicurezza ...

Cinghiali tra le case ma non solo: ecco il bagno a mare per rinfrescarsi un po'. Sos sindaci alla Regione Video - Cinghiali tra le case ma non solo: ecco il bagno a mare per rinfrescarsi un po'. Sos sindaci alla Regione Video - Chiediamo di prendere seriamente in considerazione la gravità della situazione e di agire per garantire la sicurezza». E intanto sono stati visti diversi esemplari in riva al mare a farsi un bel bagno ...

Castellaneta Marina: Vanni Gentile e Domenica Semeraro muoiono nello scontro auto contro tir - castellaneta Marina: Vanni Gentile e Domenica Semeraro muoiono nello scontro auto contro tir - castellaneta Marina: Vanni Gentile e Domenica Semeraro muoiono ... L’intervento dei soccorritori è stato fondamentale per garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente e fornire supporto alle ...